國際鎳價上揚，不鏽鋼價8月仍看漲，不鏽鋼多頭指標彰源(2030)早盤股價續創新高，但高檔有賣壓，漲幅縮減。鋼鐵股多檔列為處置股，今日包括燁輝(2023)、新鋼(2032)、運錩(2069)解禁，股價大幅震盪，碳鋼龍頭中鋼(2002)早盤也出現震盪之走勢。

鋼鐵股多檔列為處置股，上周不鏽鋼廠彰源(2030)率先出關，股價連三天大漲後，今日早盤開高，股價再創48.2元新高。彰源第二季獲利看俏且下半年展望仍樂觀，股價領先創新高。

今日有碳鋼的燁輝，以及不鏽鋼的新鋼、運錩解除處置股的禁令，但早盤股價也都開高後壓回。隨著航運股下壓，中鋼也由紅翻黑。

中鋼(2002)受惠6月內銷盤價大漲，單月獲利創新高，6月自結合併稅前淨利83.06億元，比5月的76.26億元再增長9%，單月每股合併稅前淨利達0.52元；上半年自結合併稅前淨利352.01億元，比去年同期的虧損38.19億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺2.23元，上半年獲利同步攀高。

中鋼第二季鋼價逐月上漲，單月獲利同步逐月上升，自結4月合併稅前淨利61.69億元，5月達76.26億元，6月續攻上83.06億元新高。中鋼第二季自結合併稅前淨利約221.02億元，創新高，單季每股合併稅前約賺1.4元。

中鋼為協助穩定物價，7月以及8月的月盤產品以平盤開出，中止先前連12個月漲勢；第三季季盤產品順勢補漲，全產品平均調幅4.1%，中鋼整體第三季鋼品續漲，業績可望再創新高。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼今年營運也將比去年明顯跳升。

中鴻(2014)昨(19)日開出8月份內銷及8月～10月份外銷盤價，其中，內銷熱軋、冷軋、鍍鋅平盤。外銷依產品及地區別調漲0~60美元，實際報價視當地市場行情而定。中鴻第三季鋼價仍是持穩走堅，預計業績也可望比第二季穩定成長。