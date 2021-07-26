美股創高無用，台股盤中跌逾百點！

原本市場預期，上周弱勢回檔的台股可望因上周五美股三大指數再創新高止跌反彈，今天台股卻讓人失望，今天召開股東會的台積電(2330)開高後走弱，盤中股價由紅翻黑，拖累聯發科(2454)及鴻海(2317)等電子權值股，近來利多持續大放送，好不容易上周五止跌的航運股僅是曇花一現，今天盤中萬海(2615)及長榮(2603)股價帶頭殺，陽明(2609)亦軟趴趴，想搭鄭州水災重建題材的鋼鐵類股也欲振乏力，雖然電子類股轉強撐盤，LED的宏齊(6168)亮燈漲停，億光(2393)及富采(3714)逆勢走高，連接器廠凡甲(3526)漲停站上200元，被動元件材料廠勤凱(4760)亦創高亮燈漲停，但金融類股及傳產類股普遍表現不佳，讓一度想跟隨美股上攻，站上17600點的台股在中場過後急轉向下探底，不僅未守住17500點，指數還一度下挫至17435.89點，以中小型股為主的OTC在資金簇擁下相對強勢，截至11點25分為止，加權股價指數約17463.96點，下跌108.96點，成交量約2997.56億元，OTC指數為223.99點，上漲3.22點，成交量約678.09億元。

今天盤中上市各類股以光電類股表現最佳，上漲1.34%，其次是水泥類股及資訊服務類股，分別上漲0.53%及0.31%，表現較差者為玻璃類股、航運類股及造紙類股，其中玻璃類股下跌3.95%，航運類股下跌3.24%，造紙類股下跌2.89%；上櫃部分，表現最佳光電類股，上漲3.26%，表現最差為鋼鐵類股，下跌1.56%。

就技術面來看，上周台股跟著美股漲多震盪劇烈，受到航運類股走跌拖累，終場加權股價指數以17572.92點作收，累計一周下跌322.33點，跌幅約1.8%，周K收黑，日均量為5407.2億元；OTC收盤指數為220.77點，累計一周跌0.23點，跌幅為0.1%，周K終止連9紅，幾乎是收十字線，日均量1204.8億元；今天台股在金融類股及傳產類股全面走弱下，指數開低拉高後再殺低，盤中大跌逾100點，失守17500點；今天台股盤中一度想跟隨美股腳步衝高，希望能挑戰10日線，不過隨後下殺，盤中反而失守5日線，顯示台股高檔賣壓沈重，若本周台股指數無法突破17707點並站上月線，短線技術面將趨於劣勢，下探壓力將會增加。

分析師表示，隨著基建計畫達成協議，經濟可望加速復甦，且財報數據亮眼，上周五美股三大指數再創歷史新高，有助於全球金融市場的信心；再者，台灣確診人數大降，本周降至二級警戒，有利內需恢復，且時序進入第3季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，搭配資金動能充沛，台股後市不看淡。

考量台股指數在17300點到17500點頸線位置支撐強勁，外資由賣轉買，可望帶動台股延續反彈走勢，維持擇優布局，偏多操作建議，選股可留意如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、汽車與電動車相關等族群。

欣興(3037)營收占比高的手機應用於7月進入美系客戶新機拉貨旺季，可望帶動HDI稼動率回升；2022年ABF供需吃緊態勢可望延續，Intel以包廠形式陸續找上Ibiden、欣興及AT&S於2021年到2024年相繼開出新產能，ABF商機龐大，估2022年EPS將再創新高；豐興(2015)線材持續暢旺能見度到第3季，今年下半年開始出較高價的鋼筋，利差可望好轉，今年獲利成長動能來自條線，配發現金股利3.5元，現金殖利率逾4%，均可逢低佈局。