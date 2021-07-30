周五香港股市漲多回吐，由科技網路和教育股帶頭下挫，恆生指數目前下跌1.13%，報26017.31點。國企股跌1.98%，為9229.05點。

亞馬遜上季營收為3年來首度落後市場預期，且第三季財測意外疲弱，周四盤後股價重挫7.5%，拖累美股指數期貨走跌，那斯達克100指數期貨跌近200點或逾1%，表現尤為疲弱，亦為港股帶來壓力。

恆生科技股指數前一日飆漲8%，今日拉回跌2.5%，主要成份股普遍走跌，僅中芯國際漲3.8%，華虹半導體漲3.6%，海爾智家漲1.6%。

網路股全面大跌，阿里健康跌7.5%，騰訊跌2.7%，快手跌逾8%，美團跌5.3%，京東跌3%，嗶哩嗶哩跌近8%，萬國數據跌逾7%，百度和網易跌逾3%，阿里巴巴跌4%。

周四強勁反彈的教育股再度重挫，新東方在線跌10%，思考樂教育跌15%，天立教育跌逾6%。

盈富基金下跌0.8%，該公司正式更改章程，禁止「美國人士」申請或購買任何基金單位。

A股電池類股走高，寧德時代漲逾1%，稍早前一度站上582.2元人民幣，創下歷史新高，帶動香港電池股上漲，超威動力目前飆漲40%，天能動力漲11%。