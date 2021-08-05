因美元回升，削弱黃金吸引力，令金價走跌，但因目前市場仍等待美國官方公布非農就業數據，因此投資人呈觀望態度而限制跌幅，另外白金跌逾1%；截至台北時間8月5日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌0.8美元，報每盎司1813.7美元。

9月白銀下跌0.041美元，報每盎司25.42美元。

10月白金下跌11.7美元，報每盎司1009.6美元。

9月鈀金下跌0.7美元，報每盎司2651美元。(商品行情網)