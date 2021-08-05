《商情》黃金亞洲電子盤小幅走跌 11:272021/08/05 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元回升，削弱黃金吸引力，令金價走跌，但因目前市場仍等待美國官方公布非農就業數據，因此投資人呈觀望態度而限制跌幅，另外白金跌逾1%；截至台北時間8月5日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌0.8美元，報每盎司1813.7美元。 9月白銀下跌0.041美元，報每盎司25.42美元。 10月白金下跌11.7美元，報每盎司1009.6美元。 9月鈀金下跌0.7美元，報每盎司2651美元。(商品行情網) 《期貨》電子期獨開高 8月台指期跌1點 《半導體》7月營收攀峰 德微強勢走高 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》崇越電H1每股賺3.8元 今年營運向上 08:202021/08/05 財經 《電子零件》業績向好＋外資喊進 台燿走高 11:102021/08/05 財經 《商情》美元走強 周三銅價下跌 09:112021/08/05 財經 《商情》需求增強 紐約棉花期貨續漲 10:022021/08/05 財經 外資力捧 電子股重返主流 04:102021/08/05 財經要聞 《電子零件》H2訂單俏 瀚荃Q3、全年營運向上 11:272021/08/05 財經 《商情》避險需求增 支撐紐約期金走高 09:452021/08/05 財經 《商情》買盤進場 大馬棕櫚油漲逾3％ 10:022021/08/05 財經 東奧》小清新文姿云今出戰 奪金最後希望 04:102021/08/05 焦點要聞 《港股》恆指小漲 復星醫藥創新高 11:272021/08/05 財經 嗆紙本Low 北市擬加碼電子振興券 04:102021/08/05 地方新聞 財經熱門新聞 他想解約100萬儲蓄險All in這檔 內行驚喊：別傻了 就快躺著賺 - 財經 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 愛女現身 成股東會嬌點 - 財經要聞 - 工商時報 台股成交量恐怖龜縮30％ 老手爆熱錢逃命原因 - 財經 這2檔半導體股幹掉台積電 專家忠告散戶：會抓老鼠就是好貓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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