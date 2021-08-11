《商情》供應擔憂緩解 LME銅價下跌0.51％ 14:002021/08/11 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球最大的銅礦場智利銅礦的工會與必和必拓集團有限公司達成初步協議，降低了罷工風險後，供應中斷的擔憂有所緩解，致倫敦(LME)周三(8/11)銅價下跌。 周三(8/11)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.51%，報每公噸9,471.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,468美元低點。(商品行情網) 《商情》供應擔憂 LME期銅上漲0.66％ 《科技》研調：需求降、庫存增 第四季PC DRAM合約價轉跌0~5％ #LME #供應 #擔憂 #緩解 #銅價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》全體上市公司7月營收年增9.05％ 航運業成長快 14:002021/08/11 財經 全體上市公司7月營收年增9.05％ 航運成長大 13:222021/08/11 財經 《期貨》8月台指期開跌78點 電金無力 09:112021/08/11 財經 疫情襲＋美元揚 油金銅同步跌 04:102021/08/10 全球財經 《國際金融》旅遊休閒衝第一 歐股續攀新高 10:192021/08/11 財經 特斯拉揭秘電池回收系統 高達92％可回收再利用 09:202021/08/11 汽車情報-汽車新聞 《商情》適逢伊斯蘭新年 大馬棕櫚油休市一日 09:452021/08/11 財經 《商情》美元走強 周一銅價跌逾2周低點 09:452021/08/10 財經 《電腦設備》和碩2Q業外肥、核心瘦 外資目標價58~77元 10:362021/08/11 財經 高麗菜1顆破200 菜價飆今年最貴 04:102021/08/11 生活新聞 《熱門族群》美光重挫 記憶體股臉綠 12:352021/08/11 財經 財經熱門新聞 長榮利多出盡？營收狂飆股價卻挫低 內行驚揭1關鍵：沒救了 - 財經 華為海思殞落！大陸IC設計新希望捧6奈米 迎戰台美2強敵 - 財經 美股複製1999年崩盤前夕 華爾街大空頭警告：散戶將成韭菜 - 財經 莫德納市值5.6兆太荒謬 專家看衰爆：股價跌8成才合理 - 財經 航運景氣這麼好 長榮為何利多不漲？散戶看消息面誤會大了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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