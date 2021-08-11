由於全球最大的銅礦場智利銅礦的工會與必和必拓集團有限公司達成初步協議，降低了罷工風險後，供應中斷的擔憂有所緩解，致倫敦(LME)周三(8/11)銅價下跌。

周三(8/11)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.51%，報每公噸9,471.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,468美元低點。(商品行情網)