台股近期跌勢不止，已經從7月15日的高點18034.19點重挫超過1300點，跌幅逾7%，尤其近兩周台股交易量大幅縮減，出現人氣潰散的警訊，引起熱議。有內行網友點出，主因還是主力或大戶撤出資金，連帶散戶被套牢捨不得賣，整體量能才會出現緊縮狀況，關鍵還是主力的態度。

台股今（17日）以16661.36點作收，下跌197.41點，苦吞連9跌，成交量緊縮至3000億以下，僅剩2955.57億，是5個多月以來的新低。事實上，過去9個交易日，平均成交量僅約3555億，對比7月的平均5400億，大減超過34%。

台股續跌成交量創低，引起PTT網友熱烈討論，有人以「大盤無量，是散戶套牢捨不得賣還是沒人玩」為題發文，好奇該如何解釋成交量大幅衰退的狀況，究竟是大戶不打算繼續追價，還是散戶等解套不賣股？

文章一出吸引不少網友留言，「這才是正常的，先前都是裝出來的虛胖量」、「緩跌代表散戶還在撐啊」、「量縮價跌就是沒人想買」、「大戶已經獲利了結，現在回檔不到10%，散戶還在撐」、「身邊一堆被套牢不想賣的，都相信會漲回來」、「等明天台期指結算完再說吧，雖然大部分都轉倉到次月之後了」。

有內行網友點出關鍵，在於外資主力或本土大戶從台股撤出資金，又缺乏強勢股帶領，導致各族群都受創，被套牢的散戶認為基本面利多捨不得賣，導致整個大盤成交量嚴重萎縮。

網友紛紛留言，「憑什麼要人家賣，只要不是融資的根本沒差」、「下跌沒人接，這才恐怖」、「老王：賣要賣的有尊嚴」、「大家都在等啊，互相折磨的概念」、「大人不玩才是重點」、「大人不玩，散戶也不跟，量就直接縮」、「基本面利多讓散戶捨不得砍，變成連環套」。