台新人壽總部今天舉行更名揭招儀式，台新金(2887)出清彰銀股權換娶保德信人壽(台新人壽前身)，台新金總經理林維俊重申，台新金已經和金管會承諾6年內會把彰銀的股份出清，接下來這段時間內，台新金除了行使股利受派權之外，將不會再行使其他股東權利。對於台新人壽加入金控版圖，林維俊強調，台新金完整了短期、中期和長期的資金一站式全方位服務，客戶不管是從證券、銀行或壽險進來的，都能受到全方位的金融商品服務，加乘效果對金控是非常有價值的。

台新人壽董事長蔡康表示，今年疫情在第二季對人壽的影響很大，因為專業的壽險顧問都是「面對面」，所以2Q受到的影響很深。之後慢慢透過視訊來回復業務的活動量。

在媒體問及台灣的經濟面，林維俊表示，對台灣經濟抱持審慎樂觀態度，放眼全世界，應該沒有任何一個國家在疫情爆發、擴散出去以後，在短短3個月內就把疫情控制在相對低點。感謝政府的領導和所有台灣民眾的配合。內需的部分在6月應該是影響最大的，現在已經在慢慢恢復當中，外銷連續10幾個月創新高，因此，對經濟審慎樂觀。

至於媒體關注台新金對台股走勢看法，林維俊說，對股市不作評論，股市最重要是基本面，基本面良好，投資人就要看每個產業狀況，評斷價格是否有高估或低估，變數比較多，可能要投資人自已去分析。

林維俊也表示，壽險公司的投資包括債券、股市、台外幣、房地產、保單貸款，這些都是重要的項目，目前位於南京東路五段的這棟台新人壽總部也是台新人壽自有的不動產，有些樓層也都有出租出去，挹注台新人壽的獲利。