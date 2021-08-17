新加坡大華銀行17日發表報告，隨著新冠病毒疫情大流行持續，中國對感染風險的低容忍度將會增加經濟增長的下行壓力；考慮到剛公佈的7月份經濟資料差過預期及增長阻力增加，將中國2021年GDP增長預期由原來的9.1％下調至8.6％。

該行預期，中國第三、四季增長分別為5.7％及5.1％，較前兩季分別18.3％及7.9％的增速明顯放緩。

報告稱，中國7月份經濟資料顯示經濟進一步放緩，因7月中以來多個城市出現Delta變種病毒株以及水災削弱增長動能，這尤其打擊了私人消費的復甦。

報告指，隨著全球疫情大流行持續，但中國對病毒感染的低容忍度將會加大經濟增長向下的風險。此外，中國主要市場及全球供應鏈中的主要參與者的染疫率上升，也將損害中國的製造業。因此，該行預期中國下半年的經濟增長將面對更大風險。

大華銀行並預期，中國人民銀行今年將會再下調存款準備金率一次，以在今年稍後有更多MLF（中期借貸便利）到期後，向市場注入更多流動性。這亦可能意味著LPR（貸款市場報價利率）有下調的風險。不過，鑒於人行對金融失衡的擔憂，該行維持對今年餘下時間一年期LPR和五年及以上LPR的預測分別為3.85％和4.65％。