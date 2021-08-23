《商情》需求可望提升 LME期銅上漲1.12％ 12:012021/08/23 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球最大金屬消費國中國，自7月以來首次報告沒有新增COVID-19傳播染疫病例，可望提振金屬需求上升，致倫敦(LME)銅價周一上漲，由於此前具有高度傳染性的Delta變異病例增加，影響中國經濟增長放緩，加上美國收緊貨幣政策都給基本金屬價格帶來壓力，上周銅價跌至4個多月來的最低點。 周一(8/23)截至台北時間11:25，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.12%，報每公噸9,138.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,148.5美元高點。(商品行情網) 《商情》買氣不振 EG價跌逾5％ 雙利空來襲 油價單周挫逾8％ #LME #金屬 #銅價 #病例 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電、航運絕地大反攻 台股狂漲399點 高端跌逾5％ 13:402021/08/23 財經 《商情》需求趨緩 醋酸報價呈跌 11:102021/08/23 財經 《商情》疫情擴大 亞洲橡膠持續走低 10:192021/08/23 財經 《商情》避險需求增 紐約期金溫和走高 09:452021/08/23 財經 看屋筆記：北屯區昌祐又一湛(個案＋價格分析) 09:002021/08/22 建案開箱-台中 《其他股》自行車業順風 巨大秒填息 12:352021/08/23 財經 人民幣小升 在岸價重回6.5元以上 10:412021/08/23 財經 《商情》期銅反彈 但仍創6月來最大單周跌幅 10:022021/08/23 財經 《熱門族群》散裝漲停一波波 航運股逐浪強攻 11:102021/08/23 財經 《期貨》三大期指齊揚 9月台指期狂飆239點 09:112021/08/23 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 05:202021/08/22 財經 財經熱門新聞 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 長榮目標價上調280陽明卻被遺忘 老鳥曝關鍵：券商不敢再碰 - 財經 飯店業豁出去 首見零房費求生 - 財經焦點 - 中國時報 蘋果晶片備貨 測試廠爆單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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