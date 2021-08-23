因全球最大金屬消費國中國，自7月以來首次報告沒有新增COVID-19傳播染疫病例，可望提振金屬需求上升，致倫敦(LME)銅價周一上漲，由於此前具有高度傳染性的Delta變異病例增加，影響中國經濟增長放緩，加上美國收緊貨幣政策都給基本金屬價格帶來壓力，上周銅價跌至4個多月來的最低點。

周一(8/23)截至台北時間11:25，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.12%，報每公噸9,138.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,148.5美元高點。(商品行情網)