泰國政府於23日公布，因為全球需求面改善，泰國7月出口較2020年同期大增約兩成，且高於市場預期值19.7%。不過，卻低於6月曾飆升的43.82%。

因為泰國景氣復甦緩慢，加上非齊頭式成長，當地央行已準備再次出手，以拯救受到疫情影響的薪資受災戶與失業者。

20日，泰國國內新冠染疫數正式突破百萬人，其中絕大多數都是過去5個月所得到的。因此，當地政府也在GDP(經濟成長)生產8成的地區，實施大規模社交禁令。

泰國央行認為，自2020年新冠病毒爆發以來，這段時間積極提供小企業資金活水與寬限借貸期限，受打擊的泰國經濟已漸獲改善。不過，最近一波疫情來襲，又把好不容易復甦的景氣給毀了。

泰國央行表示，彈性地將債務分類與提列後，歸還貸款時間再延至2023年底，可減少銀行的成本。因此，銀行還可以幫助這些借貸的民眾，好好規畫債務重建計畫。同時，銀行向泰國央行下屬的金融機構發展基金 (FIDF)少付的0.23%年儲金，期限將再延長一年至2022年底。

由於新冠病毒影響，從上次2020年5月下調過利率以來，這位曾說過利率是種鈍器工具的泰國央行行長，就一直在利用金融與債務搭配方式，想方設法地來挽救該地經濟發展。