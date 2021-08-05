中國股市近期受多重利空因素影響，指數表現大起大落，而隨著指數走勢的上下震盪，市場交投熱烈，滬深兩市近5日成交量均在1.2兆人民幣以上。施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭分析，近期陸港股受到教育類股的劇烈受挫，也波及了持續承受中國監管壓力的網路股，因此整體表現欠佳。但政策面來說，我們並不認為中國的政策方向想要摧毀中國的網路產業，相反的，尋找價格修正後的優質企業與投資機會，反而是未來超額報酬的主要來源。

元大投信則建議，中國股市近期劇烈震盪，觀察在台上市的陸股相關ETF，近期成交量均放大，尤其是具有放大指數波動效果的槓桿ETF，及擁有避險性質反向ETF，更是交易熱絡，不妨利用ETF作波段操作。「元大滬深300反1」ETF（00638R）在7月23日出現大量買單，成交量逾5千張以上相反的，當股市跌至波段低點時，搶反彈買單進場，如陸股7月26日重挫，「元大滬深300正2」ETF（00637L）當日成交量便大幅拉升，最高來到12.4萬張。

富達國際亞洲股票投資總監繆子美(Victoria Mio)則認為，監管干預在中國並非新鮮事。這次不一樣是因為針對了特定產業，也就是提供中小學核心學科的課後輔導的民間補教業。這些措施固然出人意料，但所欲解決的正是中國舉國關切如何減輕養育子女經濟負擔的問題，以提升不斷下滑的生育率。教育在中國已成為眾所周知的「三座大山」之一（與住房和醫療並列）；近年來教育成本不斷攀升，成為新手父母的重擔。因此，教育、房地產和醫療保健股首當其衝，近期深受賣壓所苦。科技股雖然也被拋售，但問題不太一樣。中國最大、最具活力的科技和網路公司近來備感監管壓力，反映監管架構還在追趕產業發展腳步之際，這些企業已憑藉快速發展的創新商業模式，擴大了自身的經濟影響力。不僅在中國如此，全球皆然。從美國和歐洲近來針對科技與網路巨擘實施的監管措施即可見一斑。

繆子美認為，對於長期價值投資人而言，最近幾天股市全面拋售，其實創造了撿便宜的良機，尤其是成長展望持續看好的公司。