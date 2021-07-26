(11:10更新)貨櫃三雄今(26日)又遭遇亂流，長榮、萬海跌逾5%，陽明跌逾3%，早盤開高的台積電也放手，盤中一度下跌5元至580元，台股指數震盪走低，盤中觸及17435.89點，下跌137點。

台積電今召開股東常會，總裁魏哲家表示，下半年外在環境雖然有許多不確定性，不過，台積電會克服所有困難，今年美元營收成長率有信心超越晶圓製造業的20%。台積電股價開盤上漲6元，以591元開出，隨著大盤指數下殺，股價也由紅翻黑。

上周五美股再創新高，台股今(26日)開盤下跌17.99點，以17554.93點開出，開盤1分鐘立即翻紅至17636.92點，上漲64點，台積電今舉行股東會，開盤上漲6元，開在591元，貨櫃三雄都開低，受惠衛福部將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫，股價開盤以275.5元開出，上漲12.5元，漲逾4%。

美股超級科技財報周即將登場，市場抱持樂觀預期，上周五(23日)3大指數再創歷史新高，道瓊工業指數終場上漲238.2點，漲幅0.68%，收在35061.55點，標準普爾500指數上漲44.31點，漲幅1.01%，收在4411.79點，那斯達克指數上漲152.39點，漲幅1.04%，收在14836.99點。

台股23日開高走低，尾盤靠長榮、陽明回神，加權指數收在17572.92點，小漲0.59點，成交值5641億元，三大法人全部買超，外資及陸資買超22.98億元較多，其次是投信買超5.75億元，自營商也買超5.11億元，合計共買超33.84億元。