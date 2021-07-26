26日日股走高，因全球主要企業財報看俏，日企也可趁機搭上順風車。不過，日本新冠疫情有升溫趨勢，因此也抑制大盤漲勢。日經指數收27,833.29點，漲285.29點或1.04%。東證收1,925.62點，漲21.21點或1.11%。

松井證券認為，歐美股市表現強勁，日股雖走高但上漲動力明顯減弱，可見得投資人較謹慎。再加上日本疫情增溫，市場趁指數上漲時先獲利再說，較沒有追高情況。

25日，東京多了1,763位新確診者，比一周前大增75%。

馬達製造商日本電產跌3.2%，市場對季報獲利豐厚的日本電產不上修財測感到失望，故引發賣壓。

因大幅調高財測目標，東京製鐵一度飆漲超過15%，最後收漲9.3%，也激勵同業走高，日本製鐵漲3.7%。

因日本媒體先揭露季報會有好消息傳出，東麗股價漲5.2%。這家化工大廠將在下周正式公布獲利狀況。

在日本連奪兩面奧運滑板項目冠軍後，旗下有滑板產品的Morito也應聲大漲11.9%。

軟銀逆勢跌2.1%，因軟銀是中國大陸滴滴出行與很多科技公司背後大金主，市場憂心中國大陸政府要大幅整頓軟銀的這些投資標的。