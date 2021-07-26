啟發投顧分析師楊基政表示，台股上周失守月線後，26日再度下跌169點，收在17403點，反觀櫃買指數續創224.66點波段新高，盤面呈現兩樣情。當前殺盤重心仍在波段漲多的貨櫃三雄長榮、萬海、陽明等，權值股相對疲弱，領先突破15日高點18034點的個股作為新主流，題材上包括業績成長股、高殖利率族群及第三季漲價類股，短線可特別留意宏觀、凡甲、帆宣、碩禾、富鼎等個股。

此外，本周納入投資組合的順發，6月營收年增八成，成長性大，若股價觸及前波13日高點附近則可先行獲利了結。