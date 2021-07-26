逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:522021/07/26 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股上周失守月線後，26日再度下跌169點，收在17403點，反觀櫃買指數續創224.66點波段新高，盤面呈現兩樣情。當前殺盤重心仍在波段漲多的貨櫃三雄長榮、萬海、陽明等，權值股相對疲弱，領先突破15日高點18034點的個股作為新主流，題材上包括業績成長股、高殖利率族群及第三季漲價類股，短線可特別留意宏觀、凡甲、帆宣、碩禾、富鼎等個股。 此外，本周納入投資組合的順發，6月營收年增八成，成長性大，若股價觸及前波13日高點附近則可先行獲利了結。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 #凡甲 #長榮 #富鼎 #順發 #宏觀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:522021/07/26 財經 《晨間解盤》逢低布局好時機(倫元投顧提供) 07:462021/07/26 財經 《盤中解析》搭上失速列車 台股狂殺百點 12:002021/07/26 財經 《台北股市》聚焦周四FOMC會議 逢回布局3題材股 09:272021/07/26 財經 《集中市場》電傳金無力 外資再轉賣、7月逼近千億元 15:412021/07/26 財經 《國際經濟》美股超級財報周 華爾街頂級分析師點名5檔首選 11:092021/07/26 財經 16檔電子股 重返主流 04:102021/07/25 財經要聞 中職》拿王柏融給黑豆的球棒敲2轟 高國輝登全壘打王 21:412021/07/24 體育 聚焦蘋果財報 分析師尋找iPhone 13上市時機線索 20:002021/07/25 財經 台、美科技大秀 電子多頭再起 04:102021/07/26 財經要聞 1分鐘讀財經》半導體護國神山群法說 攜手美股超級財報周扛台股多頭大旗 08:312021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 史上頭一遭！統一發票雲端發票烏龍公告2次獎項 財政部：都給獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。