倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開高走高，終場上漲267.59點作收，漲幅1.56％，收在17402.81點；櫃買指數亦同步大漲4.26點，漲幅1.98％，收在219.14點，成交量841.92億元；三大法人進出方面，外資轉買191.38億元，投信轉買8.85億元，自營商轉買21.04億元，惟外資法人於台指期續買3083口多單，累計淨空單部位為28366口，心態轉趨謹慎中性偏多。

即便台股遭逢當沖警示制度上膛、陸港股市下挫、Delta病毒肆虐、市場觀望美國聯準會（Fed）利率會議、及航運股翻船等「五大利空」罩頂襲擊，恐慌停損賣壓出籠，一度使加權指數連袂下挫。

不過，整體經濟前景仍持續看好，展望下半年，隨政府積極鼓勵民眾施打疫苗，加上全球經濟復甦腳步加快，半導體大廠持續投資先進製程設備、航空航運業擴增設備、加速5G網路建設等，廠商擴大資本支出，顯示投資動能續強。

此外，政府發展都市更新與社會住宅，及離岸風電、太陽光電等綠能公共工程，預估今年實質固定資本形成年增率為7.54％，相關數值均較去年底估測在這次大幅上修。

個股方面，本周納入投資組合的宏觀，第三季迎旺季、報價看漲，雖短線不排除有所震盪，惟在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，在整體經濟仍是持續看好下，預期短線上仍有作價反彈機會。不過，目前10日線、月線等於上檔仍是呈現蓋頭反壓，預期扭轉需要時間，建議投資人應採取「高出低進、價差因應」策略。