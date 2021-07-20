威盛(2388)今(20)日舉辦股東會，去年受惠轉投資貢獻，威盛每股獲利9.57元，今股東會也通過每股配發現金股利0.8元，是睽違17年後再度配發股利，展望後市，威盛看好嵌入式平台在車用市場成長空間大，加上AI相關晶片等，在大陸市場均可帶來可觀的成長動力。

威盛去年本業儘管虧損，但因出售無形資產予轉投資公司上海兆芯，業外大進補，威盛去年全年營收65.03億元，年增加17.66%，全年稅後純益為47.23億元，每股稅後純益9.57元。

威盛看好自家嵌入式平台在車用市場的發展潛力，威盛表示，現在新車一年的出貨量還不及1億輛，但過去已經行駛在道路上的商用車就有約3億輛的後裝市場，這是威盛嵌入式平台快速進入車載市場的第一步，透過威盛先進的駕駛輔助和安全系統，進入以大型商用車隊、家用中小型車和智慧物流為主的車用市場，將能協助客戶加速開發和部署創新運輸解決方案和服務，為客戶強化競爭優勢，也提升營運績效。另外，在政府政策要求下，行車安全重要性及保險業保費管理及行動車載雲端服務所新興的營運模式如汽車共享，和透過雲端蒐集車隊行車紀錄管理車隊及雲端大數據蒐集數字作分析提供進一步服務，將使威盛提供的安全輔助系統使用需求更為廣泛，威盛的車載事業營收將逐漸發酵。

此外，威盛也將開發AI晶片組及先進伺服器處理器等以因應未來市場的需求，同時在提供後端服務的營運項目上，威盛有信心從現有大陸市場帶來可觀的成長動力，也將持續拓展開發其他市場新的客戶群。

威盛今股東會也通過每股配發現金股利0.8元，是睽違17年後再度配發股利，更是近18年來首度配發現金股利。