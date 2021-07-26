MCU(微控制器)大廠盛群(6202)今(26)日舉辦法人說明會，第二季財報亮眼，毛利率衝破50%大關，每股稅後盈餘為2.26元，包括營收、獲利以及毛利率均創高。

盛群第二季合併營業額為16.7億元、年增加18%，歸屬母公司稅後淨利5.13億元，年增加115%，每股稅後盈餘為2.26元。

盛群上半年合併營業額為31.34億元、年增加28%，歸屬母公司稅後淨利8.6億元，年增加124%，每股稅後盈餘為3.8元。

盛群上半年度營收比重分配，整體微控制器IC營收佔78%，微控制器IC於上半年度出貨數量達4.24億顆，較去年同期增加15%。盛群上半年安全防護出貨1500萬顆，健康防護出貨3500萬顆、年衰退13%，是符合預期，主要是額溫槍部分，RF(射頻)上半年出貨800萬顆、年成長達93%，其中就是IoT、防盜 煙霧報警門鈴等產品。

盛群董事會並通過除息基準日為8月16日，普通股每股配發現金4.56元(含109年度盈餘分配每股4.1899元及法定盈餘公積配發每股0.3701元)，除息交易日則為8月10日，自8月12日至8月16日止停止股票過戶登記，股利發放日期為8月27日。