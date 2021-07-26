射箭是一項比較特殊的運動項目，需要體力、耐力；但是更需要定力，也就是精神穩定力。

奧運男子團體賽鏖戰一整天，最後由重視儒家修身思想的東亞三國：韓國、中華台北、日本拿到前三名。

歐洲及亞洲也派出許多精銳部隊，但是總是會在緊要關頭出現意外「脫靶」，功虧一簣和奬牌無緣。

冷靜的韓國人一直是這項運動強國，選手表情冷酷嚴肅、不苟言笑，年紀偏大卻出手迅速，真是精修個中三昧。

中華射箭男團隊，繼2004年雅典奧運會之後，再奪一面銀牌。

超級強隊韓國在稍早準決賽，延長賽才險勝日本；但是面對中華隊，決賽表現突出，還出現六箭60滿分成績。

中華代表團在開賽前三天各奪一面獎牌，目前二銀一銅共三塊獎牌。

三位中華隊選手將可榮獲國光一等二級獎章，以及每人700萬元獎金。中華男子團體隊，準決賽以6:0完勝荷蘭隊。男團選手魏均珩、湯智鈞、鄧宇成由老幹帶新枝，表現傑出。

教練指揮若定，適時調整射序化險為夷。東森的老牌製作人、前Fox副總經理張致平全程解說，精彩絕倫。

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