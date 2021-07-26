盛群(6202)第二季獲利創高，由於接單已經看到明年，今年度接單皆已經確定，盛群8月1日也會針對產品進行調漲、幅度約10~15%，將有利於ASP，支撐毛利率持穩高檔，第三季盛群營運持續升溫，有機會持續挑戰新高。

展望第三季，盛群副總蔡榮宗表示，營運將會有微幅成長，預計第三季毛利率和第二季差異不大，至於第四季訂單也都已經接滿，下半年會比上半年好，換句話說，盛群第三季營運持續創高機率大。目前盛群庫存約2.5個月，相對歷史水準還是偏低。

半導體產能緊張，以產能來說，盛群上半年和下半年拿到的產能差不多，在產能固定下，毛利率的支撐主要來自ASP的提升，至於明年的產能應該會比今年多，盛群也持續和廠商爭取更多。盛群晶圓合作夥伴台灣8吋主要是台積電(2330)、世界(5347)、聯電(2303)、旺宏(2337)；6吋為漢磊(3707)、元隆，以及大陸華虹。

價格部分，蔡榮宗表示，因應上游成本喊漲，盛群8月1日會針對產品進行調漲、幅度約10~15%，接下來就會看供應商部分，如果供應商有調漲，就會對客戶反映，所以第四季是否會再調漲，主要還是看晶圓廠有沒有漲價。

盛群針對明年的接單已經掌握有65~70%，會針對先前有付訂金的客戶優先出貨，訂金只是針對產能的預訂而已，對客戶價格是浮動的。