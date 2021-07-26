國產(2504)今日除息，每股配息1.5元，開盤參考價為24元，受惠廠辦市場熱絡，混凝土需求旺盛，今年獲利可望持續攀高，不過，今日股價開高後，賣壓出現，中場過後跌幅在1.5%以上，苦著臉面對貼息的窘境。

國產認為，110年預期世界各主要經濟體景氣落底反彈，台商回流、危老都更及社會住宅等需求，國內預拌混凝土市場需求仍旺，國產在全台擁有28個混凝土廠，未來的營運及獲利可望續攀高峰。

國產在科學園區周邊設置了新竹、台中、新市、岡山等主力廠，主力廠配合區域3~5協力廠，形成區域聯防與營運營利優勢。包括台積電在內的南部科學園區，區內近7成的科技廠辦建案都使用國產建材預拌混凝土，另外，在竹科、竹南科、中科等地需求也十分強勁，對國產今年營運來說都增添助益。

半導體產業是台灣經濟基石，據工研院統計，2021年台灣半導體產值估計可達3.8兆元，創下全新里程碑，在台積電帶頭擴產的效應下，聯電、力積電、美光等半導體廠商都加碼擴大投資。國產除了今年營運受到法人看好外，明年度業績展望仍保持樂觀。