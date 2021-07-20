亞系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，祥碩在2022年將受惠於AMD的出貨反彈，加上Thunderbolt的加持，將祥碩目標價從1750元上調至2275元、評等重申買入。

亞系外資表示，儘管有天津飛騰的禁令，但因為英特爾Alder Lake PC的需求，祥碩5、6月營收仍持續成長，預計在第三季動能將更加強勁，預計單季營收將季增逾30%，且AMD出貨在因產能受限之後，2022年將出現反彈，也將帶動ASP，使祥碩將成為IC設計中少數在2022年將持續有好表現的公司之一，且有鑑於下半年越來越多得主機板和儲存設備對高速傳輸的需求，Thunderbolt控制器將是祥碩另一個目標市場，故將祥碩目標價從1750元上調至2275元、評等重申買入。

亞系外資表示，受益於更佳的產品組合，祥碩第三季毛利率可望成長到52~53%，相較第一季50%再成長，祥碩2022年主要的成長動能來自AMD，AMD出貨在今年受到ABF載板短缺限制，但根據調查顯示，該現象將在今年底舒緩重新加快出貨，且明年上半年對AMD的解決方案將升級到PCIe 4，將提祥碩ASP約10%，預計AMD對祥碩營收貢獻將反彈52%、占比提升到48%。

亞系外資表示，Thunderbolt接口的設備控制器產品除了USB4的激增，Thunderbolt接口也支持更多的PC CPU平台，例如蘋果基於ARM的CPU，將採用更高端的Thunderbolt，祥碩也將自有品牌足跡擴展到Thunderbolt控制器，將受益於後續增加的Thunderbolt的存儲設備。