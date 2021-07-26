缺料問題持續干擾電子產業鏈，不過伺服器需求持續成長，連接器廠—嘉澤(3533)第3季及第4季營運可望維持穩定，今天股東會通過每股配息13.3元。

嘉澤今天舉行股東會，儘管2020年全球新冠肺炎疫情大爆發，且中美貿易戰延續，但遠距生活帶旺NB及伺服器，嘉澤受惠於新世代伺服器與桌上型電腦CPU平台轉換率逐步提升，且公司積極投入新產品與新客戶開發成果逐漸浮現，嘉澤2020年合併營收達172.91億元，年成長14.6%，創下歷年新高，全年稅後盈餘亦因營運規模提升、新產品滲透率及生產效能攀高達27.32億元，年成長31.6%，創下歷年新高，每股盈餘為26.41元。

遠距生活逐漸成為常態，且Whitley滲透率逐季提升，嘉澤今年第1季稅後盈餘為8.33億元，年成長1.02倍，單季每股盈餘為8.06元，儘管有IC元件缺料影響，嘉澤第2季合併營收為48.59億元，季增2.45%，累計前6月合併營收為95.89億元，年成長21.87%。

展望下半年，就市況來看，雖然NB除缺料問題亦有終端需求減弱雜音，但伺服器因Whitley滲透率攀升可望維持穩定成長，為嘉澤下半年營運帶來支撐，嘉澤第3季及第4季營運可望維持穩定，下半年營運不看淡。

嘉澤日前公告以3.01億元取得越南太平省連河泰(Green iP-1)工業區土地使用權，預計明年動土興建新廠，以因應客戶需求。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為：嘉明投資公司代表人朱德祥及何德佑、謝佳穎、曲建仲；新任獨立董事為王仁君、江毅成、吳章秀。