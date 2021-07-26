瑞昱(2379)第二季財報超亮眼，3家外資出具最新研究報告，均持續維持樂觀看待，2家美系外資均維持加碼評等、目標價分別為600元、606元，日系外資則重申瑞昱優於大盤評等，瑞昱也將在今日下午舉辦法人說明會，對於第三季展望釋出更明確風向球。

瑞昱第二季合併營收258.39億元、季增加10.7%，較去年同期成長49.0%，毛利率50.4%、季增加5.6個百分點，單季營業利益43.01億元、季增加43.7%，較去年同期成長近1.2倍，歸屬母公司稅後淨利43.04億元、季增40.9%，較去年同期增加逾1.1倍，每股稅後淨利為8.43元。

美系外資表示，供應短缺，加上廣泛的產品需求強勁，目前瑞昱仍處上升週期，且可能比預期還長，有利於瑞昱拓展新業務，維持瑞昱加碼評等、目標價600元。

美系外資進一步表示，帶動瑞昱第二季財報亮眼主要原因是產品組合的改進，由於晶片短缺(PC半成品、WiFi SoC等)，帶動平均售價上漲。展望第三季，預計瑞昱營收將季增加5%，得益於平均售價的提高和生產效率的提高。

另一家美系外資則表示，瑞昱第二季財報優於預期，毛利率受益於更佳的產品組合成長到50.4%，看好瑞昱第三季、第四季的定價能力，以及物聯網設產品的長期潛力，維持加碼評等、目標價606元。

日系外資表示，瑞昱第二季財報多項數據均優於預期，單季毛利率更創下全球金融危機後的歷史新高。展望第三季需求持續強勁，毛利率也有機會進一步成長，另外，儘管預計明年產業可能有庫存風險，但瑞昱將靠著規格升級和市場份額增加，緩解居家上班、遠距教學的需求放緩，故重申瑞昱優於大盤評等。

瑞昱將於今日下午舉辦法人說明會，將會對第三季營運做出詳盡說明。