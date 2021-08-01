距離東京奧運羽球女單金牌只差今晚這場了！戴資穎8月1日一早起床就自我喊話：「腿兒～再撐一場，加油！ 」戴資穎8強戰苦鬥泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)的時候，膝蓋承受很大壓力，也為了飛身救球擦傷。戴資穎8強賽後在IG自我勉勵：「膝蓋明天加油啊～」最後她的膝蓋沒有辜負主人的殷切期盼，成功在4強戰打倒辛度(PV Sindhu)復仇。現在台灣大眾只期待，戴資穎的膝蓋千萬要撐住這登頂的一戰！

戴資穎在IG貼文，自我勉勵再撐1場就好了！（翻攝戴資穎IG）

生涯第3度挑戰奧運的羽球天后戴資穎，給自己開出突破以往、爭取獎牌的目標，也在東京奧運女單4強戰展現企圖心並減少失誤，以21比18、21比12擊退辛度，報了5年前里約奧運之仇，首度闖入奧運金牌戰，今戰大陸選手陳雨菲，盼一圓奧運金牌夢。

4強戰之後的的7月31日晚間，戴資穎貼文感謝：「謝謝你們陪我走到最後，可以站上夢想中的頒獎台，明天最後一場，交給你們為我吶喊了，謝謝你們這幾天的打氣加油，我明天也會繼續努力。」

「很棒！但是不管什麼比賽，我對自己要求都很高！」東京奧運賽前，戴資穎坦言此行就是要突破之前奧運參賽成績，為自己掛上獎牌，目前已經確定最少有銀牌，小戴開心說：「直到成為贏家，我都不敢鬆懈，努力在場上做好自己該做的。」