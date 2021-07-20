股王矽力-KY(6415)今(20)日除息，每股配發現金股利10.46497049元，開盤參考價3980元，今股價一度衝上4000元大關、最高達4105元、漲幅逾3%，輕鬆達陣填息，惟盤中過後漲幅收斂，目前股價翻黑。

矽力-KY在電源管理IC(PMIC)需求強勁下，第二季營收年增預計依舊維持高成長，且下半年成長動能優於上半年。就長線來看，矽力-KY將持續受益於大陸的半導體產業力拚在地化趨勢，包括汽車、數據中心和基地台產品等都是增長的動能。

日前外資也看好，在PMIC(電源管理IC)供應緊張的推動、以及大陸CPU本土化趨勢下，矽力-KY營運能見度仍佳，將矽力-KY目標價由3500元調升到4400元、評等維持加碼，且看好矽力-KY在2021~2022年在產能短缺下，將持續改善產品組合，也將帶動ASP繼續上升，且在供應短缺的情況下，矽力-KY將獲得更多市占率。

矽力-KY今年前6月累計營收94.4億元、年增加53.39%，每股配發現金股息10.46497049元。