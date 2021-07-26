佳格(1227)今日除息，每股配息2.5元，開盤參考價為52.2元，110年預估合併銷售量為46萬6553噸，今日開高走高，曾衝至52.9元，大步朝填息之路奔進。

佳格指出，受環境變化、國際疫情後續發展不確定性及貨櫃海運缺櫃問題短期難以解決的影響下，對大宗物資、原物料、運費皆造成相當的影響。展望未來，政經情勢變化多端，公司將秉持永續經營的理念，洞察消費者需求及推出年輕化商品，滿足消費者均衡營養需求。

面對後疫情時代所帶來的全新飲食趨勢，國人對食品的健康功能愈加重視，無論年齡對營養保健產品的需求日益增加。佳格強調，將持續進行消費者研究及調研，掌握市場脈動，開發更便利、多元及年輕化產品，並落實溯源管理及產品透明度，嚴謹品質管控及精進技術。

在新冠肺炎疫情衝擊下，消費習性及通路發展產生了重大的變化，佳格指出，將會慎選供應商，藉由上游供應商及下游通路商通力合作，強化供應鏈綜效，並透過多元媒體洞察目標消費族群需求，並以創新靈活的行銷策略及與通路間的緊密合作，加強產品曝光度、滲透率及提升市占率。