新北土城中央路二段21巷原為死巷，進出較為不便，但又是附近日月光等多個住宅社區的主要聯外道路，新北市工務局今年3月動工，將中央路二段21巷至學府路二段道路打通，今起完工通車。

新工處表示，中央路二段21巷瓶頸道路打通工程用地徵收及工程經費共約6670萬，新闢路段寬度8米，長度120米，完工後21巷將可直接銜接學府路二段，不但能提升當地交通便利性、紓解附近住宅區上下班尖峰時刻的壅塞問題，未來在消防救災動線上也將更順暢。

新北市議員林金結表示，中央路二段21巷在土城最繁忙的兩條主幹道中間，距離學府路僅有咫尺之遙，卻要繞經遠路才能抵達，外地車進入後沒有空間迴轉出去，讓當地居民苦不堪言，他因此積極向市政府爭取徵收及建造經費，現在可以從中央路二段21巷連通中央路與學府路，路面更設計行人專用道，行車更安全方便。

另土城區中央路二段80巷11弄內約100餘平方公尺的私有閒置土地，工務局養工處逐年透過容積移轉方式取得土地所有權後，考量地方需求，將原本雜草叢生且長期遭人亂丟垃圾的土地重新活化利用，開闢機車停車格。