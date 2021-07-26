台股「千金股」今早再折損一檔，盤面上由「9千金」變為「8千金」，今天被甩出「千金股」為亞德客-KY(1590)。台股今權值股包括富邦金(2881)、國泰金(2882)和廣達(2382)都展開除息，惟市場填息力道弱，大盤多頭未在權值股的填息上點火；投信法人指出，「千金股」是判斷市場多空的重要指標，「9千金」掉下成為「8千金」也可嗅出市場觀望情緒。

法人表示，今天主要是亞德客-KY被甩出「千金」，主要是遭到本土券商降評，因為近期大陸經濟在疫情復甦後觸頂，獲利成長趨緩，但觀察其基本面，公司第二季為傳統旺季，持續提高市場占有率，新產品線軌2Q銷售將明顯放量，為主要成長動能之一 ，新產品線性滑軌方面，目前產品品項已經達到全產業品項的60%，價格競爭力（比同業便宜20-30%）和更短交期將有助2021年接獲更多訂單，這二年成長趨勢明顯，中長線成長力道無虞。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏（00894），本周為財報高峰期，包括Tesla、Qualcomm、Samsung、Apple等國際大廠都將公布財報，國內不少重量級權值股亦有法說會，將對下半年景氣展望有新的指引，市場將密切關注。整體而言，短期或因漲多或部分利多提前反應而有所震盪，但台股中長線預期仍是穩中向上。