不鏽鋼廠新鋼(2032)配發現金股利0.53元，今日除息，股價大幅震盪，股價開高創高後下殺，但近尾盤強拉翻紅，股價收漲1.55元至42.3元，再創收盤價新高，並強勢填息。

國際鎳價上揚，不鏽鋼價8月仍看漲，有利業者營運持續成長。

新鋼第二季受惠產品報價續漲，獲利可望比第一季持續增長。公司自結5月營收3.51億元，年增33.46%，淨利2600萬元，年增333.33%，每股淨利0.2元。

新鋼上半年營收17.35億元，年增15.03%。其中，第二季營收約8.76億元，季增近2%。

新鋼第一季營收8.59億元，毛利率9.92%，營業毛利8520萬元，營業利益5779萬元，淨利4917萬元，基本每股盈餘0.38元。

新鋼從事不鏽鋼材料加工與銷售，內銷比重達95%。去年不畏疫情影響，業績創五年來新高，EPS為0.58元。去年度分配每股現金股利0.53元，今日盤中創下43.55元新高價，收盤價也同步再創新高並完全填息。