台南市政府推動數位發展及市港合作，市長黃偉哲特別邀請海盛航運董事長洪煌景、傑城歡樂園董事長黃仲銘及宏佳騰機車董事長鍾杰霖等3人，分別擔任「市港合作民間促進會」會長及「爭取數位發展部設置台南之民間促進會」正副會長，期盼借重3位企業家的專業長才與民間力量，協助台南領航台灣下一波數位發展。

為了台南市的數位發展佈局，黃偉哲還與3位董事長會面，共同針對台南數位科技和市港合作等未來發展面向交換看法。

洪煌景認為，台南是台灣唯一具備文化古都、科技文明、港灣觀光，以及南科、沙崙兩大科技城等條件的優質之都，相關優勢條件若能變成未來發展目標，台南可望成為台灣焦點城市，亦可讓台灣向國際示範「數位國家、智慧島嶼」的滿滿量能。

行政院會今年3月拍板成立「數位發展部」，台灣數位科技與政策發展協進會理事長高志明率先建議爭取「數位發展部」落腳台南，洪煌景、鍾杰霖、黃仲銘等3人也贊同，並強調數位無國界，期待數位發展部能設置在台南，實現蔡英文總統規畫台灣作為資訊島的政策。

黃偉哲表示，台南擁有南科和沙崙綠能科學城雙經濟引擎，北連嘉義、南接高雄橋頭及屏東科學園區，是區域治理的關鍵角色，若能在台南設置數位發展部，不僅能讓人才南漂達南北平衡，也能超前部署數位轉型等產業發展。