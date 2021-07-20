遠東銀(2845)今（20）日召開股東常會，副董事長徐旭東認為，遠銀營運3大目標相當明確，且中型規模「退可攻、進可守」，對投資人有很好的架構、是很好的金融股。總經理周添財則表示，尋找策略合作夥伴亦會考慮國外業者，主要聚焦能否在數位化方面立即接軌提升。

徐旭東會後受訪時表示，遠銀訂定的數位轉型精進、資產穩健成長、獲利能力提升3大目標相當明確，現今時代不數位化很難走向下一步，穩紮穩打上升的資產回報率才有投資說服力，使資產規模穩健成長。獲利能力的提升則需靠各部門的系統、管理、制度等面向。

徐旭東認為，現今環境使大型銀行面對太多分行及員工的人事煩惱，屬於中型規模的遠銀具備「進可攻、退可守」的營運彈性，對投資人而言是很好的架構。目前更重要的是向外發展，去年在越南開出辦事處，今年則籌備新加坡辦事處，希望爭取更多東南亞契機。

遠銀今日股東會上亦通過在不超過新台幣100億元規模內，擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉債或上述組合，以尋求國內外策略性聯盟機會，強化財務結構並提升資本適足率，以利營運長期發展。

對於尋求策略夥伴、引進外部資金方面，遠銀總經理周添財表示，引進外部策略合作夥伴，可以立刻擴大遠銀資產規模，但主要考量能否在數位化方面立即接軌，獲得有效提升，合作對象不排除任何地區的金融機構。

對於尋覓的合作策略合作夥伴區域及類型，徐旭東認為，東南亞企業也希望能廣泛跟上中國大陸成長，台灣是最接近需求的一流人才。其次，台灣半導體產業現在位居世界要角，許多產業也享受這種名氣。以公司管理及人力資源而言，台灣很適合建立關係。

徐旭東認為，歐洲及美洲市場當然重要，但東南亞市場未來成長更為可期，認為台灣若能更開放，未來將可協助國外企業在東南亞、中國大陸的發展。台灣在管理方面是很被看重的地區，對台灣要有信心、要有使命，更重要的是要掌握新時代的AI、IoT及e化趨勢。

對於遠銀未來解封後如何結合遠東集團旗下百貨和飯店，徐旭東對此表示，集團的優勢在於在產業狀況不佳時，能有關聯企業能相幫忙，但目前策略是各行各司其職，以百貨而言在外可以借到更好的利率，不見得要跟遠銀借，因此仍是各自努力。

周添財則表示，集團有豐富的資源，盡量在合法情況下做最好的合作。不過，關係企業往來有法律規定，遠銀一定嚴守關係人交易規定。同時，遠銀與集團關係企業間向來合作無間，但絕對不會違反個資法規定。