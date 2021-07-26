上銀集團旗下大銀微系統營運傳捷報，今年營運呈現逐季成長，定位系統在手訂單半年以上，定位元件在手訂單3～4個月，8月5日下午將召開線上法說會說明上半年經營成果、下半年營運展望。

大銀表示，大銀持續接獲半導體、自動化、5G、AI應用、MiniLed、工具機及面板等產業訂單，其中半導體、AOI及3C等產業設備是大銀最大客戶群。6月合併營收2.76億元，月增10％，年成長50.70％；第二季合併營收7.94億、季增14％，年增幅25％；上半年合併營收14.89億元、年增24.62％，全面創同期新高。

大銀指出，新冠肺炎疫情仍肆虐全球，卻也加快全球產業轉型升級的速度，各類自動化生產需求強勁，加上5G、AI、IoT、電動車逐漸普及半導體需求大幅成長，大銀上半年及單季營收皆創歷史新高。定位系統在手訂單長達半年以上，第三季訂單滿載；定位元件訂單在手訂單3～4個月。其中藉由水冷散熱設計及磁路優化設計，提升加工精度及馬達推力的力矩馬達與水冷式大推力線性馬達，可提供工具機廠升級所需的傳動定位系統之需求，可擴增大銀在工具機產業的應用。

大銀指出，大銀第二季營收及獲利雙雙優於第一季，第三季又比第二季好。大銀原本預期7月出貨創單月新高，目前7月出貨卻因缺料及缺櫃而受影響，初估7月出貨可能與6月持平或略增。