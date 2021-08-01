台灣「鞍馬王子」李智凱在拿手的鞍馬決賽完美落地。（路透）

「鞍馬王子」李智凱1日在鞍馬決賽登場，他以難度分6.700分、實施分8.700分，總分15.400分奪銀，奪下台灣首面奧運體操獎牌。

上屆里約奧運，李智凱在出發前意外受傷影響狀態，出現落馬失誤，未能晉級鞍馬決賽，這次二度登上奧運舞台，李智凱在男子資格賽的鞍馬項目，拿到最高的15.266分，晉級今天的決賽。

不過李智凱在全能決賽時，在鞍馬項目發生2次落馬失誤，僅拿到12.666分，手臂還擦傷破皮流血，好在並無大礙，後續練習狀況也十分理想。

今天的鞍馬決賽李智凱被排在第5位登場，他端出拿手的「湯瑪斯迴旋」，最終完美落地後與「阿信教練」林育信相擁，以難度分6.700分、實施分8.700分，總分15.400分在前5位出賽後暫排名第2，最後3位出賽的選手也沒能超越李智凱的成績，最終奪下銀牌。

上屆里約奧運鞍馬金牌得主、英國選手惠特洛克（Max Whitlock）以難度分7.000分、實施分8.583分，總分15.583分奪金，順利完成連霸。