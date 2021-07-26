人才是企業發展的根本，企業紛紛設計最佳福利吸引優秀人才，中信金旗下中信銀行今年上半年，成功輔導上市櫃公司實施員工福利信託之案件數較去年同期相比成長158%，後續尚有近百家企業接洽中，預期今年實施家數將創新紀錄，未來可望搭配主管機關公布的信託2.0「全方位信託」推動計畫，提升企業辦理員工福利信託制度意願。

中信銀行表示，以往實施員工福利信託制度的上市櫃公司50%以上是電子產業，其次是傳統產業，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情為臺灣生技醫療產業在藥物應用、疫苗開發及快篩技術帶來商機，研發人才的投資更需留意。今年上半年中信銀行協助某生技集團實施員工福利信託計劃，除了公司為同仁加薪達到留才效果，同仁也透過買進公司股票分享企業研發的成果。

另一方面，少子、高齡化社會讓信託業務更顯重要，中華民國信託業商業同業公會為照顧員工退休生活，今年開始與中信銀行合作開辦員工福儲信託，邀請信託公會同仁提撥自提金及公會提供的獎勵金共同存入中國信託受託信託財產專戶，委任投信業者擔任投資顧問，依照積極、穩健及保守等三種風險屬性，自主選擇適合自己風險屬性的投資標的。同仁自提金額上限為新臺幣1萬元，信託公會則依本薪比例或定額方式提撥獎勵金。此計劃深受支持，近8成信託公會同仁自提金額超過獎勵金額。

中信銀行表示，由於主管機關將員工福利信託制度納入公司治理評鑑指標，越來越多企業考慮實施員工福利信託制度，董監持股比例相對較低的企業也思考透過員工持股信託制度加強股權集中的可能性，企業主動詢問員工持股信託業務的需求量增加。

中信銀行發現，目前輔導的企業客戶多以增進員工福利為目的，近年由公司提供獎勵金購買自家公司股票的金錢信託產品，這類型的成交件數已超過以留才為目的股票類產品，顯示越來越多企業以員工持股信託制度作為差異化的員工福利。