看好邊際技術應用加速落地之際，電信服務業者將投入改造其企業及網路，以因應巨量增長，並從邊際商機中獲利的趨勢，戴爾科技集團正著手組建一個開放式雲原生的電信產業生態系，涵蓋基礎架構與解決方案、產業夥伴與全新的電信創新實驗室，協助電信服務業者加速創新，帶動營收成長。

戴爾資深副總裁暨電信系統事業部總經理Dennis Hoffman表示，電信公司在提升其網絡基礎架構時，需要找出降低風險和複雜性的方法。戴爾推出雲原生網路基礎架構，結合全端（full stack）開放式、可擴充的電信專業等級伺服器與軟體解決方案，搭配Project Metalweaver軟體，支援開放式且符合業界標準大規模基礎架構之部署與維運。電信服務業者可運用通過驗證的戴爾科技集團參考架構，搭載戴爾科技集團旗下最佳化的硬體、軟體以及服務，部署合作夥伴的全端電信解決方案，包含VMware和Red Hat。

戴爾同時也推出涵蓋電信網路邊際、核心以及Open RAN環境的全新參考架構。該參考架構針對特定使用情境提供全端指南、部署選項以及特殊用途的操作建議，協助電信服務業者快速且有效率地部署企業需要的應用與服務。透過Dell Financial Services彈性的支付方案，電信業者可選擇其所需產品與服務所搭配的彈性支付方案，進行網路架構轉型或構建。

戴爾並於德州總部Round Rock成立Open Telecom Ecosystem Lab，為其合作夥伴及客戶打造可共同開發與研究未來電信科技和應用的場所。此外，實驗室還能培育出各種新解決方案，並迅速將產品推向市場，協助電信服務業者開發新的企業級邊際服務與應用。戴爾科技集團的技術夥伴計畫提供各種工程資源與專案管理服務，協助設計、建置、推廣以及銷售各種網路解決方案與服務。

Nokia雲端與網路服務部技術長Ron Haberman表示，Nokia樂見戴爾科技集團跨出重要一步，擴展其產業生態系。5G與產業數位化極需這樣的改變，雙方後續並將攜手創造更多搭載Nokia尖端5G核心技術的開放式解決方案，持續為客戶提供更好的成效。

紅帽公司垂直市場、電信、媒體與娛樂事業副總裁Honore LaBourdette則指出，開放式混合雲是未來邊際運算與5G的根基，透過與戴爾過去20年的密切合作，紅帽協助企業使用自身網路，運用RedHat Openshift來建立更安全的5G邊際系統。當服務供應商持續進化，亦期待攜手戴爾與其生態系合作夥伴，提供具有靈活性、開放性、擴充性的解決方案給共同客戶。

VMware資深副總裁暨服務供應商和邊際業務總經理Sanjay Uppal也表示，現代化與雲化網路從核心、RAN至邊際，提供電信服務業者選擇權與掌控力兩個強大工具。選擇與VMware Ready for Telco Cloud 廣大生態系統認證的夥伴合作，掌控如何提供5G服務並從中獲利，從而在供應商和企業邊際之間提供更好的安全性、可靠性及效能。VMware Telco Cloud Platform在戴爾科技集團基礎架構之上運行，支援開放的生態系統，並使電信服務業者成為數位轉型的驅動者。