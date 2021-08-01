俄羅斯北德文斯克造船廠(JSC PO Sevmash)完成了第4艘亞森級(Yasen-M也叫Project 885M)，名叫克拉斯諾亞爾斯克號(KrasnoyarskK-571)，名字來自西伯利亞中部的克拉斯諾亞爾斯克邊疆區首府。

防衛世界(Defense World)報導，7月30日，北德文斯克造船廠首席執行長米哈伊爾·布德尼琴科 (Mikhail Budnichenko)主持克拉斯諾亞爾斯號的下水儀式，在下達從船台推出潛艦的命令後，指定艦長伊凡·阿特尤申 (Ivan Artyushin)將一瓶香檳砸在其船體上，完成船艦下水的傳統擲瓶禮。

該型艦的1號艦「北德文斯克號」於1993年動工，直到2010年才下水，2013才服役，花了整整10年的時間。其2號艦「喀山號」進行了頗大程度的修改，稱為亞森級改(Yasen-M )，於2009年動工，直到2017年下水，今年服役，花了12年的時間。3號艦「新西伯利亞號」2014年動工，2019年下水，今年底之前有望服役。

克拉斯諾亞爾斯克號於2014年動工，今年下水，其建造進度比起前幾艘亞森級來說算是很快的。

亞森級將會是俄羅斯主要的核動力攻擊潛艦與巡弋飛彈潛艦，可攜帶 P-800「縞瑪瑙（Oniks）超音速飛彈、3M54「口徑」(Kalibr) 次音速巡弋彈，未來可裝備鋯石（Tsirkon）高超音速飛彈。因此威懾力不亞於戰略彈道飛彈潛艦。

亞森級潛艇是俄羅斯首批配備第4代核反應器的核潛艦。據報導，反應爐壽命為 25 至 30 年，服期間無需再添燃料。