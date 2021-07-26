大陸叫車平台巨頭滴滴出行取代剛於上月29日在美股IPO（首次公開發行），籌資44億美元上市不久後，隨即遭到網信辦展開網路安全審查，並防範數據安全風險，維護國家安全，並保障公共利益為由，甚至將其APP下架，傳出北京當局將推出比對阿里巴巴更加嚴重的制裁行動，甚至強行要求在美掛牌退市。

對此，日本軟銀（SoftBank）旗下願景基金（Vision Fund）對滴滴出行的投資，恐怕已經虧損40億美元。

滴滴出行在6月30日上市首日收在14.14美元，隨後高點一度來到 18.01美元，但在北京當局出手後，股價一路大跌，截至上周五收盤跌幅已經超過50%，截至台灣時間26日7點40分，滴滴出行股價盤前下跌11.66%、暫報7.12美元。

據《金融時報》報導，2019年軟銀願景基金投入118億美元買下滴滴出行20.1%股權，為遠景基金對大陸科技公司最大筆的投資案，並成為滴滴出行最大股東，但由於北京當局近期對於科技公司的打擊，滴滴出行市值已經腰斬，軟銀在這份投資案達到巨額虧損，據傳目前持有股票價值只剩78億美元，換算新台幣損失1120億元。

除了軟銀，美國叫車龍頭Uber約持有滴滴出行12%股權，為滴滴出行第二大股東，但在上周市值就縮水20億美元(560億元新台幣)，原本持有市值最高來到94億美元，如今遭到腰斬。也就是說，軟銀願景基金與Ube損失約1700億元新台幣。