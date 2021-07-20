受到新冠肺炎疫情影響，第一金(2892)今天於子公司第一銀行北投分行旁廣場召開股東常會，並強化相關防疫措施；第一金控暨第一銀行董事長邱月琴表示，雖然目前國內疫情暫時影響內需市場，然在出口暢旺帶動下，第一金融集團仍看好今年整體獲利表現。

第一金控去年稅後盈餘168.07億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.31元，在經營團隊努力下，今年上半年已繳出稅後盈餘109.13億元的成績單，較去年同期成長約25％，且銀行以外子公司獲利占比達13％，展現持續優化獲利結構的成果。

邱月琴表示，第一金融集團向來以實際行動支持中小企業的發展與茁壯，第一銀行已連續11年蟬聯「中小企業放款」市占第一名，未來亦將積極提升優質大型企業客戶與聯貸業務市占地位，鞏固核心業務基礎。

海外業務部分，邱月琴指出，第一金融集團目前海外據點達44處，其中，第一銀行休士頓分行已於今年2月開業，成為首家於美國德州設立分行的國銀，加上籌設中的德國法蘭克福分行及美國子行聖馬特奧分行，將以綿密的全球金融服務網，開拓疫後新商機，以提高海外獲利動能。

數位轉型方面，第一銀行目前「iLEO數位帳戶」已突破60萬戶，位居公股銀行第一、全體國銀第四，未來將持續拓展多元支付場域，並開拓與兄弟公司間的服務串接，打造完整智慧生態圈，掌握數位新時代的多元通路與服務商機。

對於第一銀行獲准開辦財管2.0業務，邱月琴表示，將整合第一金融集團資源，開發更具競爭力與創新產品，提供客製化金融服務，滿足客戶多元化金融需求，期許成為高資產業務的知名品牌。

此外，第一金融集團在ESG（環境、社會、治理）績效卓著，多年來榮獲國內外評鑑機構之肯定，邱月琴強調，未來第一金融集團將持續運用金融業影響力，促進企業授信戶及被投資企業落實ESG，以貫徹「永續金融，第一品牌」之願景。