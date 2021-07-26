上半年全球經濟好不容易重啟，但Delta變種病毒來勢洶洶，以及美國聯準會可能收緊貨幣供給，讓投資人不安。投信法人建議，不妨採取「二刀流」策略，分散布局股票、債券資產，股票看好受惠需求大爆發的全球創新科技股、台股，債券著重有利差優勢的高收益債。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，上半年全球經濟活動重啟，企業正迎接40年來最大的需求爆發潮，帶動股市全面大漲。進入下半年，預期景氣復甦態勢不變，但各種市場雜音不斷，將考驗投資人的風險承受度，如擔心波動過大，不妨採取二刀流策略因應。

「二刀流」意指投打俱佳的選手，如同美國大聯盟棒球員大谷翔平，不只是天使隊的當家投手，能投出犀利的惡魔指叉球與100英哩的快速直球，又是優異的打擊者，為大聯盟單季最多全壘打紀錄的亞洲球員。

唐祖蔭認為，投資操作也應該像二刀流一樣，攻守兼備。下半年在攻擊型資產方面，建議挑選全球創新科技股、台股。在企業補庫存、財政擴張刺激、技術轉型升級等需求帶動下，AI人工智慧、雲端大數據、物聯網、電動車等科技產業，短中長期的業績爆發潛力大。

而台灣扮演全球供應鏈角色，無論半導體、電子零組件、資安、雲端、光電、網通等項目，都掌握關鍵優勢；加上中美科技戰開打，提供台股製造業更大的發揮空間，相關的出口製造類股，未來營收獲利表現同樣不看淡。

至於防守型資產，可挑選有利差優勢的高收益債。因為隨著經濟回復成長，高收益債發行企業基本面將同步好轉，財務體質轉佳，讓違約率逐步下降，將帶動利差進一步收窄，為投資人帶來不錯的回報。