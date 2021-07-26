瑞昱(2379)今日舉辦法人說明會，第二季受惠PC產品需求強勁，每股大賺8.43元，展望第三季，瑞昱看好市場依舊供不應求，維持審慎正向的看法，包括乙太網、交換器、WiFi以及藍芽等產品動能均延續強勁表現。

瑞昱第二季合併營收258.39億元、季增加10.7%、年成長49.0%，反映需求持續強勁、以及ASP的提升，尤其是PC相關產品銷售強勁，PC對比非PC產品比重來到36比64，在產品組合優異下，單季毛利率50.4%、季增加5.6個百分點，單季營業利益43.01億元、季增加43.7%，較去年同期成長近1.2倍，歸屬母公司稅後淨利43.04億元、季增40.9%，較去年同期增加逾1.1倍，受益於匯兌避險得宜，單季業外收益約1.84億元，每股稅後淨利為8.43元，獲利創下歷史單季新高。

展望第三季，發言人黃依瑋表示，市場仍供不應求，將持續關注上游供給以及終端需求，維持審慎正向的看法。

以各產品線來看，瑞昱第二季2.5GbE乙太網市場需求明顯大於供給，第三季保持不變，主要應用在個人電腦、筆電、網路攝影機以及寬頻客戶。

交換器方面，瑞昱看好非網管型、網管型的需求均無減弱，但業務部份因供貨受到限制，看好需求的強度在疫情後會維持下去，非網管型受惠此一波段的居家辦公、遠距學習區需求，未來會有持續有更新、定期升級潮，網管型則持續擴大市場滲透，也有新案子持續進來。

WiFi產品上，瑞昱第二季表現最好的是消費型電子產品，PC、路由器、寬頻應用等需求也是全面強勁，瑞昱在WiFi消費仍然是以11ac、11n為主，儘管供料受限，WiFi6今年會到30%滲透率，WiFi6E量產時間估落在2022年，第一波應用是PC，WiFi7目前則在研發階段，產品估計還要2~3年。

藍芽產品部分，因為供貨吃緊下，瑞昱3個主產品進行公平配貨，目前3產品線需求都大於供給，TWS(無線藍芽耳機)會以高性能用戶為主，整體藍芽產品線將維持健康成長。

電視產品上，由於液晶面板和DRAM價格都在高點，對電視成長造成負面，今年相較去年全球應該是小幅下降，瑞昱則應該和去年相同水準。

車用乙太網已經出貨2年半，出貨表現一直優於預期，惟出貨短缺對出貨乙太網有影響，但相較瑞昱出貨規模仍小，故在可控範圍，目前瑞昱產品已經覆蓋歐盟、美國、韓國、日本以及大陸等。