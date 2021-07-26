LED下游廠艾笛森（3591）轉型有成，車燈模組供貨給Tier 1車廠，帶動車用營收占比攀升至25～30％，成主力產品線之一，公司規劃往下游延伸至車燈成品，盼下半年小量交貨，艾笛森預期，車用晶片供貨紓解之下，8月車燈模組可望重啟拉貨動能。

艾迪森去年轉虧為盈，全年獲利4200萬元，每股稅後純益0.35元，今年第一季每股稅後純益0.29元，加計公司日前公告5月自結損益達0.1元，該公司光第一季及5月獲利達4600萬元、每股盈餘0.39元，已賺贏去年全年。

由於艾笛森元件產品比重降低，取而代之的是LED模組、成品，去年轉虧為盈之後，法人預估，艾笛森今年營收可望成長20～35％，幅度端看車用晶片供貨，獲利則因車用、特殊暨商用照明良好挹注效果，獲利成長可望倍數起跳。

艾笛森表示，公司過去元件、模組產品營運比重各半，但因元件利潤微薄，在紅色供應鏈的擠壓之下，公司啟動轉型之路，從元件往下延伸至模組、成品，並鎖定車燈模組，目前元件營收比重降至30％，模組、成品營收拉高至60％，其中車燈模組、商用照明模組分占25％、35％，換算之下，車用相關營收占比達25～30％，為主力產品線之一。