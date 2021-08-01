房仲于維智得知已婚的江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，竟勤練體能預謀殺人，去年4月埋伏襲擊林男，狠砍18刀，林男在住院急救期間心肌梗塞身亡。台北地院依殺人未遂等罪判于男9年8月徒刑，案經上訴，台灣高等法院裁定于男自8月5日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，于男與江女各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，去年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，去年4月11日深夜埋伏在林男住家附近，見林男現身就衝上去殺人，狠砍18刀，林男送醫後因心肌梗塞死亡。

一審認定，林男被砍18刀，都只有體表撕裂傷或肌肉斷裂傷，並未傷及內臟，應不足以致死；林男住院3個月後心肌梗塞，才是死因，與刀傷沒有因果關係，依殺人未遂等罪判刑9年8月。

案經上訴，高院因于男羈押期限將屆滿，日前開庭審理，于男供稱，母親年紀老邁，弟弟為植物人，本身亦無資力與財產可供逃亡，並無逃亡之虞。但高院認為于涉犯殺人重罪，仍有羈押之必要，裁定自8月5日起延長羈押2月。