廣達(2382)旗下雲達科技發表與長期合作夥伴英特爾及Radisys合作開發的OmniRAN 虛擬無線接入網（vRAN）解決方案，以Intel FlexRAN雲端無線電接入VNF參考架構，搭配Radisys Connect 5G RAN為4G、5G和物聯網設計的分散式無線接入網軟體架構，在雲達全新EGX63IS-1U伺服器上打造雲端原生vRAN，充分利用第三代Intel Xeon可擴充處理器平台。

OmniRAN採用英特爾vRAN專用加速器ACC100，進行前向糾錯校正加速，達到低延遲及節能功效，可根據即時流量需求彈性擴充或縮減量能。此外，更採用代號為Westport Channel的英特爾5G優化網路配接器，讓時間同步更為精確，且不再需要使用特製計時硬體而產生額外複雜度和成本。OmniRAN在雲達EGX63IS-1U上採用這套驗證過的組合，增強分布單元（distributed unit，DU）的性能以支援具有多個小基站或多個遠端無線電單元的5G應用情境，為各種網路工作負載提供可靠的性能。

隨著許多電信營運商開始尋求以分散式開放參考架構解決方案來加速5G網路部署，OmniRAN應運而生，以開放無線接入網（ORAN）為基礎，降低部署基礎設施的門檻並提高整體價值。OmniRAN已有多個智慧製造使用案例，包括用於安全管控的虛擬圍籬、用於品質管控的高解析度串流、提高維修效率的AR護目鏡、以及可運送設備的自動導引車等。OmniRAN除了能提供更廣的覆蓋範圍和更高的機動性，也具備集中式管理、高擴展性及部署彈性，提高成本效益。

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達科技跟夥伴維持密切合作，為的就是確保顧客能永遠保持領先，雲達全新vRAN解決方案整合英特爾與Radisys的頂尖技術，優化資源利用，並提供軟體定義管理及協調，提升成本效率及營運效能。

Radisys行動軟體及服務事業部部長Munish Chhabra表示，各產業的顧客都有前進開放5G網路的打算，而Radisys和夥伴共同打造開放、分散式、虛擬化的無線接入網解決方案，滿足各種業務需求。我們很高興能整合Radisys第一個基於3GPP第16版標準的5G軟體架構與雲達科技的vRAN解決方案，為電信營運商和企業降低成本、提高網絡效率以及加快新服務上市時間，從開放API和開放架構中得到最佳效益」。

英特爾公司無線接入網路事業部總經理Cristina Rodriguez表示，英特爾藉由定義FlexRAN參考架構以及與Intel Network Builders合作，拓展技術產品線及相關生態圈，為全球服務營運商提供高互通性、高性能、低營運成本的解決方案。