電池模組廠-順達(3211)受缺料影響，第2季稅後盈餘為2.28億元，季增1.79%，累計上半年每股盈餘為3.07元；順達積極佈局非IT電池模組領域，電動自行車及儲能產品均已開始出貨，順達預估，今年非IT產品佔比可望達5%到10%，第3季在傳統旺季來臨下，營運會比第2季好。

IC元件缺料及原物料價格飆漲干擾電子產業鏈，終端系統廠拉貨不穩定影響到順達第2季營運，順達自結第2季合併營收為50.19億元，季減2.71%，營業淨利為2.08億元，季減34.18%，營業淨利率為4.14%，季減1.99個百分點，稅後盈餘為2.28億元，季增1.79%，單季每股盈餘為1.55元，累計上半年合併營收為101.78億元，年成長19.73%，營業淨利為5.24億元，年減8.23%，營業淨利率為5.15%，年減1.57個百分點，稅後盈餘為4.53億元，年減15.8%，每股盈餘為3.07元。

儘管出貨受到缺料影響，順達在電動摩托車/電動自行車的動能電池、儲能相關的伺服器不斷電系統、BBU等，以及居家儲能系統等非IT產品佈局已見到成果；其中順達動能電池產品以電動自行車為主，產品偏重在300瓦、500瓦到2K瓦，合作廠商有歐洲、美系及大陸客戶，亦有與終端品牌廠合作，目前電動自行車已有不少新車款出貨中。

在儲能方面，順達伺服器的BBU及UPS，產品從150瓦到3000多瓦，客戶為美系客戶，現已在出貨，技術門檻要求較高的居家型儲能電池系統(包括：防水、BMS等)，公司與歐洲客戶合作開發兩年多，已於今年4月開始出貨，為儲能產品業績添動能。

隨著動能電池及儲能新產品出貨放量，順達預估，今年非IT產品佔比可望達5%到10%，公司目標是2023年產品有機會佔比達15%到20%。