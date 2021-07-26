新冠肺炎傳染病持續刺激對醫院設備的需求。荷蘭健康技術公司飛利浦周一公布上季核心獲利躍升到5.32億歐元(約6.26億美元)，超過分析師預期。

據飛利浦調查的分析師平均預期，4~6月的稅息折舊攤提前獲利(EBITA)應為5.19億歐元。飛利浦去年第二季EBITA為3.90億歐元。

飛利浦販賣的產品相當多元，從電動牙刷到醫學影像系統，為通用電氣和西門子健康的重要競爭對手。

飛利浦第二季銷售金額成長9%，超過7.3%的成長預期。然而受到睡眠和呼吸護理業務的拖累，相關護理部門的銷售金額下降。

由於該公司正努力修復和更換在六月稍早召回的數百萬台睡眠裝置，飛利浦繼第一季的提撥之後，目前追加2.5億歐元的費用提撥。

飛利浦在六月召回了多達400萬個呼吸裝置和呼吸機，主因為泡沫組件可能會降低分解並變成有毒物質，有可能導致癌症。

美國食品藥品管理局(FDA)上周將飛利浦呼吸裝置和呼吸機的召回列為最嚴重等級的召回，稱使用這些設備可能造成重傷或死亡。

飛利浦證實了今年全年銷售金額成長率為1~5%。