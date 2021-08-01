5月中旬本土疫情爆發至今，衝擊民間消費與內需產業，無薪假遍地開花，各行各業叫苦連天，國民黨立委李貴敏表示，「大家都期待現金紓困，而且愈早發愈好、金額愈多愈好，偏偏蘇貞昌就是要跟全民唱反調，就是不肯發現金，還想繼續吹捧被罵翻的三倍券，時程也因作業不斷延後。」

李貴敏指出，根據審計部109年度中央政府總決算審核報告，「行政院稱『三倍券效益千億』的說法遭點名沒有客觀調查資料可以佐證。民進黨政府就不要再吹下去了，快點普發現金，舒緩民間燃眉之急才是正道。」

李貴敏表示，關於數位三倍券，審計部點出，使用數位券僅181萬餘人，領取比率7.61％，與原先政府預估36.95％的領取率差距極大。實則90.41％的民眾選擇領取實體三倍券，甚至只好加印實體券；也因此增加了4億2600萬元的行政費用。

李貴敏說，審計部檢討表示，應是接受電子支付店家不夠普及，銀行回饋優惠少且設計複雜等問題所致，「但全面執政並掌控所有資源的蘇揆團隊事前不知？事後也不檢討了？還要無視人民需求繼續亂嗎？」