19歲張姓男子7日上午9時41分，獨自一人駕駛自小客車行經國道二號東向8K處，疑似下大雨加上車速過快，一時失控衝破護欄，掉落到一旁蘆竹區南竹路四段279巷，警消獲報前往現場，發現張男已自行脫困，事發當下他意識清楚，但他也說事情發生得太突然，車子一下操控不了就發生意外，經過消防人員檢視他只有左邊肋骨擦挫傷，傷勢並不嚴重，送往敏盛醫院救治，而事故發生原因也將由國道警方進一步釐清。