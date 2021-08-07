天雨路滑 19歲男開車衝落國道2號邊坡自行脫困 14:542021/08/07 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19歲男開車衝落國道2號邊坡。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19歲張姓男子7日上午9時41分，獨自一人駕駛自小客車行經國道二號東向8K處，疑似下大雨加上車速過快，一時失控衝破護欄，掉落到一旁蘆竹區南竹路四段279巷，警消獲報前往現場，發現張男已自行脫困，事發當下他意識清楚，但他也說事情發生得太突然，車子一下操控不了就發生意外，經過消防人員檢視他只有左邊肋骨擦挫傷，傷勢並不嚴重，送往敏盛醫院救治，而事故發生原因也將由國道警方進一步釐清。 國3苗栗段2車猛撞釀3傷 5歲女童與母命危急救中 雨灌高雄傳災情 六龜走山、市區路樹倒廣告布條從天降 #脫困 #擦挫傷 #自行 #天雨路滑 #19歲男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老夫妻上山養雞失蹤 新營警冒雨徒步進坍方產業道路搜救 19:022021/08/06 社會 天雨路滑 官田171線髮夾彎轎車自撞路樹2人送醫 03:192021/08/07 社會 樹倒斷電 台鐵豐原至后里延誤 落石襲中橫多路段阻斷 09:402021/08/07 生活 嘉義縣市餐飲禁內用 延長至9日 04:102021/08/07 地方新聞 慶父親節 3高飲食採黃金法則少「液態麵包」 14:432021/08/07 健康 台灣驕「奧」 空前勝利 中華隊奪牌全紀錄 2金4銀6銅 創90年來最佳成績 04:102021/08/07 焦點要聞 雨彈炸出高雄5天坑 陳其邁深夜5張照曝心聲 網友留言一面倒 09:032021/08/07 政治 我家門前有小河 屏東居民苦嘆「父親節泡湯了」 14:132021/08/07 生活 未成年接種要大推了 各國為什麼敢這樣做 09:202021/08/07 財經 盧碧挾雨彈 台中大里霧峰路樹倒 13:062021/08/07 生活 桃源暴雨狂炸車子被困泥濘中 員警助脫困 11:022021/08/07 社會 社會熱門新聞 3晨運男遭瘋狗浪吹襲釀1死1傷 傷者是知名餐飲集團董事長 - 社會 高雄「希望之橋」沖斷3部落成孤島 里長籲快逃：恐有堰塞湖 - 社會 國3苗栗段大貨車撞自小客 母親與5歲女童送醫不治 - 社會 驚！荖濃溪暴漲 直擊高雄山區大橋遭洪水沖斷「一分為二」 - 社會 八七水災再現 彰化三合院慘淹住戶哀號： 62年前也是受災戶 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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