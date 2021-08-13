苗栗縣私立德芳教養院上月28日爆出院生遭虐致死案，28歲的李姓院生疑似遭到林姓社工、賴姓行政助理持按摩板、金屬管痛毆昏迷，苗栗縣政府13日對該機構做出懲處，包含裁罰30萬元，並自8月27日起勒令停業1年，11名院生則轉往其他機構安置。

28歲的李姓男院生上月28日遭林姓社工、賴姓行政助理持按摩板、金屬管痛毆致昏迷，送醫後不治身亡，李男腹部和四肢有多處瘀青，雖林、賴2人辯稱只是管教，但苗栗地檢署諭令2人各10萬元交保。

苗栗縣政府13日開會，對於林、賴2人均已停職，且依照身心障礙者權益保障法第75、95條規定，對林姓社工開罰15萬元，賴姓行政助理因有輕度智能障礙，開罰7萬元。而該機構處置失當、未及時通報，依身心障礙者權益保障法第90條裁罰30萬元。

苗栗縣政府社會處在案發後要求德芳教養院於10天內提出改善計畫，13日邀集中央、專家學者開會，但德芳教養院提出的內容簡略，「看不出針對管理問題的反省」，加上人力大量流動、無法維持院生照顧品質，會議決議，勒令德芳教養院自8月27日起停業1年。

另外，德芳教養院11名院生，其中5名設籍苗栗縣，協助轉至其他機構，台中市的6名院生，則由台中市社會局接手協助轉安置。