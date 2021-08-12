吳姓酒店妹4月向林姓女經紀人預支10萬薪水，卻不願按時上班還債，遭林女夥同2女2男闖入中西區租屋處，將人帶到安平區某公寓大樓內脫衣私刑凌虐，逼簽44萬本票，警方近日傳喚林女5人到案，依照恐嚇、傷害與妨害自由將人函送台南地檢署偵辦。

19歲吳女2月應徵酒店妹，3月時向19歲林女預支10萬元薪水，上班卻有一天沒一天，欠款根本還不出來，林女多次要求對方按時上班賺錢，她仍無動於衷，眼看還款遙遙無期，4月底氣得夥同2女2男找上門，將吳女帶往自己安平區的大樓租屋處凌虐。

吳女被帶到林女家中，5人開始輪流對其施暴，被剝光全身衣服僅著1件內褲，遭賞巴掌，扯頭髮撞牆、以菸頭燙嘴唇施暴，逼簽下44萬元本票後才放行。

吳女全身傷痕累累，事後心有餘悸報警，警方5月因遇上新冠肺炎疫情嚴峻，暫緩辦案，近日找來林女等5人調查。

林女到案抱怨吳女懶惰，先預支薪水後，卻懶得工作，作1天卻休息好幾天，多次要她上班卻不願意，欠款遲遲不還，最後還不接手機，避不見面，才會氣得找人修理她。警方依照恐嚇、傷害與妨害自由，將5人一併函送台南地檢署偵辦。