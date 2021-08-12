車禍造成大火，現場一片狼藉，一旁的汽車修理店家幸運躲過一劫。（黃世麒攝）

車禍造成大火，所幸火勢很快撲滅。（民眾提供）

車禍造成大火，所幸火勢很快撲滅。（民眾提供）

賓士撞上左轉小貨車 大火波及無辜店家與汽機車

台北市濱江果菜市場旁12日凌晨0時發生一起嚴重車禍，1輛價值300多萬的賓士自小客車行駛於民族東路上，在410巷口撞上從對向車道左轉的小貨車，兩車失控衝向路旁的店家倉庫，瞬間起火燃燒，波及停在路旁的汽車及多輛機車。

警消獲報後出動各式消防車19輛、消防員59人趕往現場救援，所幸在10分鐘之內控制火勢，沒有向上延燒，小貨車陳姓駕駛幸運在起火前脫困，僅手腳擦挫傷，送往台北長庚醫院就醫。

至於確切事故發生原因、肇事責任歸屬及相關財損，則由警方調查釐清中。